Il mercato dell’hockey sta vivendo una fase complicata, inusuale, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio di nuovi giocatori stranieri. Colpa, ovviamente, del coronavirus e delle relative incertezze. Tutto è rallentato, se non proprio fermo. Qualcosa, però, si è già mosso nelle settimane e nei mesi scorsi. Anche in Ticino, dove Ambrì Piotta e Lugano non sono rimasti a guardare. A che punto siamo, dunque? Ecco un breve riassunto.

Qui Ambrì: il colpo Ciaccio e il gradito ritorno di Grassi, aspettando gli stranieri

L’Ambrì Piotta ha registrato tre partenze di non poco conto: quelle del portiere Daniel Manzato (Ginevra), del difensore Igor Jelovac (Rapperswil) e dell’attaccante austriaco con licenza svizzera Fabio Hofer (Bienne). Già in febbraio il club leventinese si era però dato da fare, annunciando gli ingaggi del validissimo portiere Damiano Ciaccio dal Langnau (contratto triennale), del difensore Cédric Hächler dal Rapperswil (2 anni) e dell’attaccante slovacco con licenza svizzera Stanislav Horansky dall’Olten (2 anni).

A stagione conclusa, è poi arrivata una pioggia di rinnovi: Christian Pinana (3 anni), Noele Trisconi (3 anni), Michael Ngoy (1 anno), Johnny Kneubühler (2 anni), Dario Rohrbach (2 anni), Tommaso Goi (1 anno), Giacomo Dal Pian (2 anni più opzione per un’ulteriore stagione), Anthony Neuenschwander (1+1) e Joel Neuenschwander (2+1).

Alla rosa messa a disposizione di Luca Cereda si sono poi aggiunti tre nomi nuovi. In due casi si tratta di ritorni all’ovile: l’attaccante Daniele Grassi ha lasciato il Berna, firmando con i leventinesi fino al 2022, mentre il terzino Zaccheo Dotti ha salutato l’Ajoie ritrovando i biancoblù del fratello Isacco (biennale per lui). L’altro volto nuovo è quello del diciottenne attaccante vodese Josselin Dufey, rientrato in Svizzera dopo un’esperienza nelle leghe giovanili canadesi. Ha firmato per tre anni.

Da sottolineare, infine, i rinnovi per un ulteriore anno dell’assistente allenatore René Matte e del preparatore atletico Lukas Ohen.

Le prossime novità dovranno per forza riguardare gli stranieri, visto che attualmente l’Ambrì non ne ha neppure uno sotto contratto.

Qui Lugano: la superstar Arcobello, il duro Traber e l’ipotesi danese

Il Lugano aveva piazzato il suo grande colpo di mercato con grandissimo anticipo. Era infatti il 10 ottobre quando il club bianconero ufficializzava l’ingaggio per 3 anni del centro statunitense del Berna Mark Arcobello, confermando una notizia anticipata qualche ora prima dal Corriere del Ticino. A metà novembre era invece stato comunicato l’ingaggio per le prossime due stagioni di un altro centro, Raphael Herburger, austriaco con licenza svizzera in forza al Red Bull Salisburgo.

Dall’Austria arriva pure il 23.enne difensore Bernd Wolf, anche lui con licenza svizzera, messo sotto contratto fino al 2022. Insieme a Wolf, il 26 marzo, erano stati annunciati il terzino ex Friburgo Aurélien Marti (2021) e l’attaccante ex Losanna Tim Traber (2022). Lo stesso giorno vennero comunicati i rinnovi di Timo Haussener (2022) e Loic Vedova (2021).

Alla voce partenze si registrano Julien Vauclair (nuovo responsabile del club per lo scouting), Massimo Ronchetti, Benoit Jecker (Friburgo), Tylor Chorney, Paul Postma, Linus Klasen (Lulea), Mauro Jörg, David McIntyre e Johan Ryno, ingaggiato per il finale di stagione.

A causa dell’infortunio di Jani Lajunen annunciato giovedì (out 4-6 mesi per un intervento all’anca), sono diventati tre gli stranieri da aggiungere alla rosa del confermato head coach Serge Pelletier. Come annunciato dal nostro giornale, il ds Hnat Domeichelli ha messo gli occhi sull’attaccante danese Mikkel Boedker, per 12 anni protagonista in NHL e attualmente in forza agli Ottawa Senators. Un posto verrà certamente riservato a un difensore offensivo, in grado di dare un grosso contributo in power-play.

©CdT.ch - Riproduzione riservata