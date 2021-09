La società leventinese ha comunicato che l’accesso alla nuova pista richiederà un abbonamento/biglietto, un certificato Covid-19 e un documento d’identità che ne attesti la proprietà. L’entrata verrà negata in caso di mancata corrispondenza tra dati personali del certificato e il documento d’identità. Il certificato COVID è ottenibile in tre modi: con il vaccino, se nei sei mesi precedenti si è guariti dal virus o con un test antigenico rapido non più vecchio di 48 ore oppure con un tampone PCR che risale al massimo a 72 ore.