È arrivato a Rapperswil il primo sorriso biancoblù del 2022: l’Ambrì Piotta si è imposto per 5-2 sul ghiaccio dei sangallesi. La squadra di Luca Cereda ha fatto la differenza nel periodo centrale, chiuso con un parziale di 3-0.

Primo tempo

È Zwerger a crearsi la prima occasione della sfida, ma Nyffeler è attento. A passare in vantaggio, al 3’52’’, è il Rapperswil: Eggenberger sorprende i biancoblù nello slot. Al 6’ Cervenka va vicinissimo al gol del raddoppio. L’Ambrì Piotta trova il pareggio all’8’19’’ con Grassi, che in mischia supera Nyffeler. All’8’57’’ Kostner riceve due minuti di penalità: il box leventinese regge senza problemi. D’Agostini si presenta solo davanti al portiere sangallese al 12’46’’, ma il suo tiro è troppo centrale. Al 15’37’’ esce Fora: ancora una volta l’Ambrì non rischia nulla.

Secondo tempo

L’Ambrì Piotta inizia il periodo in superiorità numerica per una penalità fischiata a Rowe nelle fasi finali del primo tempo: al 21’37’’ Regin porta in vantaggio i leventinesi dopo analisi del video da parte degli arbitri. Al 28’00’’ Sataric si presenta in velocità davanti a Conz, ma l’estremo difensore biancoblù ha la meglio. A tu per tu con Nyffeler è poi Zwerger, al 30’36’’, a fallire la possibilità dell’allungo leventinese. Al 33’46’’ Conz si supera su Wick e poco dopo si fa espellere Jelovac: al 35’36’’ Fora fa 3-1 con uno slap dalla linea blu. E al 39’57’’ McMillan, dopo uno spunto personale, realizza il 4-1.

Terzo tempo

Il Rappi prova a partire spingendo, ma l’Ambrì controlla senza patemi la situazione. Al 43’25’’ Fora riceve 2’ di penalità: Conz si supera su Mitchell, ma non ha altro lavoro. I sangallesi accorciano le distanze al 46’29’’ grazie ad un abile tocco ravvicinato di Cervenka. Poco dopo è Wick a sfiorare l’incrocio dei pali con un potente tiro. Davanti l’Ambrì Piotta non riesce quasi più a rendersi pericoloso, anche se al 54’19’’, in contropiede, Kneubuehler sfiora la quinta rete. Al 58’26’’ Nyffeler abbandona la sua porta per l’assalto finale: al 59’38’’ D’Agostini infila il 5-2.

