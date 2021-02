Terza vittoria di fila per l’Ambrì Piotta, sempre più padrone del suo destino nella lotta per un posto nei pre-playoff. Privi di Nättinen e Isacco Dotti, infortunatisi venerdì contro il Rapperswil, i biancoblù hanno battuto 3-1 il fanalino di coda Langnau, presentatosi alla Valascia con appena dieci attaccanti. A segno sono andati Zwerger e due volte Müller. Quest’ultimo, fin qui autore di una stagione senza grossi acuti, è finalmente tornato a vestire i panni del protagonista. In classifica, la squadra di Luca Cereda è salita al nono posto, con gli stessi punti dei Lakers, ma ben quattro partite in meno.

Primo tempo

Il Langnau inizia meglio, con più ritmo, sulla scia di un power-play conquistato dopo appena 20 secondi di gioco per fallo di Kostner. Ciaccio risponde presente sin dalle prime sollecitazioni, in particolare su due brillanti affondi di Nilsson e Maxwell. Al 9’13’’’ è Punnenovs a chiudere bene su un insidioso tocco ravvicinato di Mazzolini. Al 14’30’’, direttamente da azione di ingaggio e in situazione di 4 contro 4, Zwerger si inventa lo spettacolare gol dell’1-0, segnando con il bastone tra le gambe. I Tigers reagiscono prontamente, sfiorando il pareggio con Erni e Maxwell. Ciaccio è molto attento, ma poco più tardi, al 16’50’’, si fa sorprendere da un gran bel diagonale all’incrocio di Rüegsegger: il match è di nuovo in parità. Al 17’10’’ Cajka si fa espellere, ma la parità numerica è presto ristabilita da una bastonata di Berger. Al 19’10’’, in shorthand, Maxwell semina il panico nel terzo di difesa leventinese e colpisce la traversa da posizione ravvicinata.

Secondo tempo

I Tigers ripartono bene, con due conclusioni angolate di Nilsson e Julian Schmutz intercettate da Ciaccio. Al 20’48’’, però, l’Ambrì si ritrova per la seconda volta in superiorità numerica. Il power-play si installa bene, ma il palo ferma un gran tiro di Perlini al 22’38’’. Al 23’39’’ tocca a Grassi accomodarsi sulla panchina dei puniti. Proprio sullo scadere della penalità, lo stesso Grassi e Zwerger creano una favorevole ripartenza sfruttata da Müller, autore del 2-1 al 25’52’’. Subito dopo, i Tigers sprecano un’altra superiorità numerica con Kneubühler espulso. Ciaccio è determinante con uno spettacolare intervento su Sturny. Al 29’10’’ è la panchina ospite a rimediare due minuti di penalità per troppi uomini sul ghiaccio. Stavolta e Punnenovs a salvarsi sui tiri di Grassi, Perlini e Zwerger. Al 34’ l’estremo difensore lettone è di nuovo reattivo su un ottimo inserimento di Fora. Per i biancoblù è un momento decisamente positivo: pochi rischi, tanti dischi sulla porta avversaria. Al 36’05’’ la squadra dell’Emmental ci ricasca: altro cambio scorretto, altro power-play leventinese. A sfiorare il gol, però, è Flavio Schmutz: Ciaccio chiude i gambali appena in tempo. Il meritato 3-1 dell’Ambrì arriva al 38’16’’, di nuovo grazie a Müller, brillantemente innescato da Grassi. La frazione si chiude con un’altra penalità sul conto del Langnau. La squadra ospite è decisamente alle corde.

Terzo tempo

In entrata l’Ambrì Piotta non sfrutta il suo power-play, poi è il Langnau a sprecare una penalità sul conto di Fohrler. Al 47’47’’ Punnenovs è nuovamente battuto, ma la rete di Kneubühler viene annullata per bastone alto. Al 50’ Andersons si presenta solo davanti a Ciaccio, sparando clamorosamente a lato. Poco dopo è Berger a mancare la porta incustodita e a graziare i leventinesi. Per non correre ulteriori rischi, al 53’36’’ Luca Cereda decide di spendere il suo time-out. I Tigers continuano a provarci, ma Ciaccio non abbassa la guardia. Al 55’40’’ è Kneubühler a mangiarsi il gol nello slot, imitato nell’azione successiva da Müller, vicinissimo alla tripletta. A due minuti dalla sirena, il Langnau toglie il portiere. Zwerger sbaglia mira a porta vuota. Al 58’46’’ Fora rimedia una penalità: Franzén chiama il time-out, decidendo di giocarsela da subito in 6 contro 4. Il risultato non cambia più.

