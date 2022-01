A causa della quarantena imposta al Friburgo, la partita prevista sabato alla Gottardo Arena tra l’Ambrì Piotta e il Gottéron è stata rinviata. In compenso, la sfida inizialmente in programma martedì scorso a Ginevra tra il Servette e i leventinesi verrà recuperata domani sera. In totale sono cinque le gare del Friburgo rinviate: contro Losanna (7 gennaio), Ambri Piotta (8), Ginevra (11), Davos (14) e Bienne (15).