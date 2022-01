Tre punti pesantissimi in una partita poco spettacolare. Pur senza brillare, l’Ambrì Piotta vince 4-0 a Langnau e fa un ottimo affare nella rincorsa ai pre-playoff. Il Berna ha giocato una partita in meno e resta davanti per la media punti, ma intanto è stato agganciato a quota 46.

Alla Ilfishalle, contro un avversario reduce da nove sconfitte e con un solo straniero a disposizione (Pesonen), i biancoblù hanno avuto il merito di non complicarsi troppo la serata. Dopo un avvio macchinoso, hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Zaccheo Dotti e Moses. In un periodo centrale decisamente complicato, Grassi ha trovato dal nulla la rete della sicurezza. E in avvio di terza frazione, Bürgler ha sciolto ogni dubbio residuo con il 4-0 in power-play. Dopo tante partite perse giocando bene, ci sta di vincere una gara oggettivamente bruttina.

Primo tempo

Due liberazioni vietate nei primi 30 secondi testimoniano un avvio macchinoso e di basso livello. Il Langnau trova un primo tiro pericoloso con Weibel all’8’30’’, poi più nulla fino alla prima sirena. L’Ambrì Piotta ha il merito di sbloccare il risultato al 10’03’’ con un tiro-appoggio di Zaccheo Dotti deviato da un avversario. Al 14’ Moses trova una buona iniziativa personale, poi ci provano Grassi, Pestoni e Zwerger. Al 16’35’’ McMillan sfiora il raddoppio. La rete arriva nello stesso cambio, al 17’05’’, grazie a un tocco di Moses nello slot su assist di Regin da dietro la porta. La frazione si conclude con il primo power-play leventinese.

Secondo tempo

I Tigers sprecano subito una buona occasione con Sturny, imbeccato da Petrini. I padroni di casa sono più presenti in attacco e al 26’43’’ conquistano la loro prima superiorità numerica per un fallo di Isacco Dotti. Il box-play biancoblù se la cava. Al 29’14’’ Kneubühler non sfrutta l’assist di Bürgler su un contropiede lanciato da... Conz. Un minuto dopo il portiere giurassiano è decisivo sul giovane Lapinskis, poi sbroglia una mischia davanti alla gabbia in cui viene penalizzato Fohrler (31’45’’). Il power-play bernese fallisce ancora. L’Ambrì soffre, ma dal nulla trova il 3-0 con Grassi al 35’. A 27 secondi dalla sirena viene penalizzato Schmutz.

Terzo tempo

Al 40’22’’ l’Ambrì Piotta sfrutta il power-play conquistato alla fine del periodo centrale segnando il 4-0 con un tiro al volo di Bürgler su assist di Pestoni. La gara, ormai decisa, non ha più nulla da offrire. I leventinesi cercano di abbellire il risultato senza sbilanciarsi, con il chiaro obiettivo di difendere il secondo shutout stagionale di Benjamin Conz. Al 51’35’’, dopo una mischia risolta dal portiere biancoblù, Zwerger prende a pugni Leeger rimediando una penalità di partita. Il Langnau non sfrutta 5 minuti di superiorità numerica. Nel finale è l’Ambrì a giocare una trentina di secondi con l’uomo in più, ma il risultato non cambia.

