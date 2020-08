Ambrì Piotta battuto dal Davos

In un’amichevole disputata a Biasca, il Davos si è imposto per 4-1 contro l’Ambrì Piotta. Per i grigionesi sono andati a segno Palushaj (doppietta), Ambühl e Luca Hischier. La rete della bandiera biancoblù è stata realizzata da Fora in superiorità numerica al 59’57’’.