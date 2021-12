L’Ambrì Piotta ha pagato a carissimo prezzo una colossale dormita nel periodo centrale. In vantaggio per 2-0 dopo meno di dieci minuti di gioco, i biancoblù hanno vissuto un secondo periodo da incubo, nel quale si sono letteralmente addormentati e hanno incassato ben cinque reti. Inutile, ai fini del risultato, il tentativo di rimonta nel terzo conclusivo che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo. Il Langnau si è imposto per 6-5. Luca Cereda cerca di analizzare con filosofía la sconfitta. «Cosa è successo? Abbiamo avuto un momento di difficoltà e tutto ciò che poteva andare storto è andato storto. La reazione nel terzo periodo non era scontata, ma quando si è in difficoltà bisogna rimanere uniti e provarci tutti insieme».

Primo tempo

Al 3’07’’ il Langnau riceve due minuti di penalità per cambio scorretto: Pestoni recupera un disco dietro alla porta, lo serve al liberissimo D’Agostini che al 4’09’’ porta in vantaggio i biancoblù. La difesa dei tigrotti traballa e al 5’31’’ arriva il raddoppio dell’Ambrì Piotta: Heim, nello slot, supera Meyer con una deviazione. I biancoblù spingono, ma all’8’58’’ grazie ad un’azione personale conclusa con un tiro all’incrocio dei pali, Grenier reduce le distanze. Lo stesso Grenier, al 13’45’’, sfiora il gol del pareggio: Ciaccio ci mette una pezza. Al 16’08’’ gli arbitri annullano una rete a Cajka per un fuorigioco più che dubbio.

Secondo tempo

Il periodo inizia con una grandissima opportunità per Regin: tutto solo, il danese non riesce a sorprendere Meyer. Al 21’35’’ viene espulso Fohrler per bastone alto: Olofsson ci impiega solo 15’’ per trovare la rete del pareggio. E non è finita: dopo una corta respinta di Ciaccio, al 24’05’’ Wyss infila indisturbato la terza rete del Langnau. Al 27’06’’ i tigrotti trovano addirittura il gol del doppio vantaggio grazie a un tiro dalla línea blu di Erni: Luca Cererda chiama il time-out. Al 23’19’’ Berger riceve 2’ di penalità: solo D’Agostini ci prova un paio di volte. Ed allora grazie all’ennesimo contropiede, in modo troppo facile, il Langnau trova il 5-2 con Grossniklaus. E Ciaccio lascia il posto a Müller. Che subisce già al 36’18’’ il 2-6 di Pesonen. E dalle tribune piovono fischi.

Terzo tempo

L’Ambrì Piotta prova a spingere, il Langnau si limita a controllare cercando di non scoprirsi. Al 45’51’’ Dal Pian riaccende la fiammella della speranza dopo un rimbalzo concesso da Meyer. La rete dà fiducia ai biancoblù, che prendono d’assalto la difesa del Langnau. Al 51’49’’ esce Grenier: il power-play leventinese non punge. Ci pensa però Isacco Dotti, al 55’12’’, a riavvicinare ulteriormente l’Ambrì ai tigrotti. Al 56’49’’ Huguenin finisce sulla panchina dei cattivi: al 58’00’’ Müller abbandona la sua porta e al 58’59’’ Hietanen fa 5-6!

Ambrì Piotta-Langnau 5-6

(2-1, 0-5, 3-0)

RETI: 4’09’’ D’Agostini (Pestoni; esp. Petrini) 1-0; 5’31’’ Heim (Bürgler-Kneubuehler) 2-0; 8’58’’ Grenier (Schmutz) 2-1; 21’51’’ Olofsson (Grenier-Schmutz; esp. Fohrler) 2-2; 24’05’’ Wyss (Diem) 2-3; 27’06’’ Erni (Schweri) 2-4; 34’52’’ Grossniklaus (Grenier) 2-5; 36’18’’ Diem (Pesonen) 2-6; 45’51’’ Dal Pian (Pestoni) 3-6; 55’12’’ I. Dotti (Bürgler-Hächler) 4-6; 58’59’’ Hietanen (Pestoni; Ambrî s. portiere) 5-6;

SPETTATORI: 5’905.

ARBITRI: Hungerbühler e Urban (Fuchs e Kehrli).

PENALITÀ: 4x2’ c. Langnau; 2x2’ c. Ambrì Piotta.

AMBRÌ PIOTTA: Ciaccio (34’52’’ M!üller); Z. Dotti, I. Dotti; Kozun, Regin, D’Agostini; Hietanen, Burren; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Fohrler, Fischer; Pestoni, Grassi, Cajka; Hächler; Incir, Kostner, Bianchi; Dal Pian.

LANGNAU: Meyer; Blaser, Erni; Grenier, F. Schmutz, Olofsson; Huguenin, Leeger; Schweri, Saarela, Pesonen; Grossniklaus, Elsener; Petrini, Berger, Sturny; Wüthrich; Wyss, Diem, Loosli.

NOTE: Ambrì Piotta s. Conz, Zwerger, Trisconi, Fora (inf.), McMillan (ammalato) e Pezzullo (T. Rockets). Langnau s. Melnalksnis, Stettler, Weibel, Zaetta, Langenegger (inf.), Aeschbach, Guggenheim, Salzgeber e Zryd (ammalati). Time-out: 27’06’’ Ambrì Piotta. Ambrì s. portiere dal 58’00’’ al 58’59’’ e dal 59’10’’ al 60’00’’.

