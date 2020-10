Il virus avanza e l’hockey svizzero si interroga. E trema pure un po’. Non in Ticino, per adesso: il presidente del Governo cantonale Norman Gobbi non ha minimamente messo in discussione i grandi eventi. Anzi, ha lodato i protocolli di sicurezza messi in atto da Ambrì Piotta, HC e FC Lugano. Altri Cantoni, invece, hanno preso decisioni che mettono in pericolo il prosieguo del campionato: ha iniziato Berna imponendo di nuovo il limite di 1.000 spettatori nelle piste (e negli stadi calcio). Una misura presa anche da Basilea Città, mentre il Vallese ha addirittura imposto le porte chiuse. E nel calderone mettiamoci anche le dichiarazioni del presidente del Friburgo Gottéron Hubert Waeber a «La Liberté»: la Lega starebbe considerando la possibilità di mettere in pausa il campionato fino a gennaio....