Trend positivo per il conto annuale dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, il cui Consiglio di amministrazione, oggi in occasione dell’assemblea generale, ha presentato agli azionisti le cifre. A fronte di una perdita operativa di 2.8 milioni nel 2016/2017, si è riscontrata una perdita inferiore a 1.5 milioni nel 2017/2018 ed i conti di quest’anno ne presentano una di soli 750’000 franchi, mentre il preventivo 2019/2020 chiude in pareggio anche se gli imprevisti non possono essere esclusi. L’assemblea ha dunque espresso fiducia per il futuro societario, approvando all’unanimità i conti 2018/19 e rieleggendo pure all’unanimità il Consiglio d’Amministrazione.

Nei dettagli, il conto d’esercizio 2018/19 ha permesso di registrare entrate per 11'790'276 franchi e uscite per 12'546'286 franchi, ovvero con una perdita d’esercizio di 754'980 franchi. A questi vanno aggiunti circa 600'000 franchi di costi finanziari, tasse e sopravvenienze passive derivanti dal passato, per cui la perdita complessiva si assesta a 1'364'656 franchi.

Il 23 dicembre 2017, dopo aver dimezzato il capitale, l’Assemblea aveva deciso un nuovo aumento autorizzato, da 4 fino ad un massimo di 6 milioni di franchi, con aggio del 200%. Con soddisfazione il CdA ha potuto accertare il 17 dicembre 2019 l’avvenuto versamento di circa 700'000 franchi di nuovo capitale, affiancato da 1.4 milioni di franchi di aggio, destinato a compensare la perdita dell’esercizio 2017/2018.

Il Consiglio d’Amministrazione HCAP ha ritenuto di proporre all’Assemblea generale straordinaria, convocata al termine dell’Assemblea ordinaria, un nuovo aumento autorizzato di capitale di al massimo 2’218’750 franchi con aggio del 200% come il precedente, da accertare entro i termini di legge di due anni al massimo.

Questo aumento sarà l’ultimo della fase di transizione di questo decennio, ritenuto che la disponibilità del Nuovo Stadio Multifunzionale di Ambrì permetterà dalla stagione 2021/2022 di generare sufficienti entrate commerciali ordinarie per evitare ulteriori deficit d’esercizio e relative ricapitalizzazioni.

Il Consiglio d’Amministrazione dell’HCAP SA ha espresso infine soddisfazione per il prosieguo della strategia sportiva sotto la guida di Paolo Duca e Luca Cereda nonché per l’avanzamento dei lavori per il Nuovo Stadio Multifunzionale di Ambrì.

