Ambrì Piotta, un moderno Don Chisciotte

A questo punto, solo la matematica ci crede forse ancora. Le speranze dell’Ambrì Piotta di agguantare in extremis il treno dei pre-playoff sono insomma solo teoriche. In Leventina ci si aggrappa – almeno a parole – alla doppia sfida con un Berna che a sei giornate dal termine della regular season vanta 10 punti di vantaggio sui biancoblù. Un’enormità. Anche due vittorie contro gli Orsi potrebbero non bastare.

Ancora una volta, dopo la partita con il Ginevra Servette, i giocatori – e anche qualche osservatore, a dire il vero – hanno suonato l’ormai solito disco rotto. «Abbiamo colpito tre pali, ci siamo creati tante occasioni, meritavamo sicuramente di più». Ma intanto – ed è ormai una triste costante – i tre punti sono andati agli avversari. L’Ambrì Piotta non ha mollato, sia chiaro, ma sembra...