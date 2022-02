L’HC Ambrì Piotta ha informato che l’attaccante Peter Regin sarà assente dal ghiaccio per un periodo di circa 6-8 settimane. Il danese si è infortunato al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro nelle fasi iniziali della sfida di venerdì contro il Losanna. Infortunio, nella stessa partita, anche per Benjamin Conz. I primi esami effettuati sul portiere hanno messo in evidenza un infortunio muscolare, la cui esatta entità e i relativi tempi di recupero dovranno essere accertati con esami specialistici nel corso della prossima settimana. Infine, anche l’attaccante Patrick Incir sarà indisponibile a tempo indeterminato a causa del riacutizzarsi di un problema alla caviglia sinistra già operata la passata stagione.