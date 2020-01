I biancoblù vengono sconfitti per 3-2 ai rigori al termine di una partita molto combattuta e che l'Ambrì aveva in pugno fino a 8' dal termine. Le due reti del Friburgo, con il pareggio a soli 110'' dalla terza sirena hanno invece portato l'incontro oltre il 65'.

Le due squadre non vogliono rischiare di commettere errori e le prime occasioni per i biancoblù arrivano in powerplay, ma il gol non arriva. Bianchi e compagni però lavorano bene a tutta pista, sporcando il gioco dei padroni di casa e tentando di mettere dischi su Berra. Kamerzin al 10’ sfiora il gol del vantaggio e da lì in poi è il Gottéron a provarci con maggior insistenza. Il casco giallo Mottet al 14’ rientra negli spogliatoi dopo una carica di Bianchi. La partita rimane in equilibrio con Boychuk – il più ispirato dei dragoni – che impegna più volte Manzato, ma l’estremo difensore leventinese è attento.