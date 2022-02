I leventinesi iniziano subito a mettere dischi sulla porta, ma entrambe le squadre sono ben organizzate e si prendono pochi rischi nei primi dieci minuti della sfida. Sul ghiaccio si vede anche per alcuni convincenti cambi il giovanissimo difensore Simone Terraneo. Le prime vere occasioni arrivano dai padroni di casa, in particolare con Fuchs e Bozon. Al 14’06’’ Bürgler, ben servito da Heim e Kneubuehler, sblocca la partita con un ottimo inserimento nello slot. Poi sale in cattedra Conz: prima ferma Bertschy, poi ancora Bozon e infine si supera anche sulla scatenata linea di Fuchs, Sekac e Riat.

I padroni di casa nel periodo centrale partono con il piede pigiato sull’acceleratore e la retroguardia dell’Ambrì inizia ad andare in affanno. I biancoblù rinunciano ad attaccare ed è il solo McMillan a farsi vedere dalle parti di Stephan, altrimenti è il Losanna a condurre il gioco e a premere per il pareggio. Dove non arriva la difesa leventinese – diverse le ripartenze concesse ai vodesi - è tuttavia un intrattabile Conz a metterci sempre una pezza. Al 36’35’’, dopo un cambio con diversi ribaltamenti di fronte, Zwerger mette a segno il secondo gol leventinese con un preciso polsino. Al 38’ Kneubuehler sfiora la terza rete, ma pochi secondi dopo è Genazzi ad accorciare le distanze da posizione defilata.

Il Losanna ricomincia da dove aveva finito nel periodo centrale, andando subito alla ricerca della rete del pareggio. Al 44’06’’, dopo un’altra pronta parata di Conz, Genazzi si trova sul bastone il disco del 2-2 e non sbaglia. I biancoblù, dopo aver resistito in boxplay, subiscono la rete del sorpasso pochi secondi dopo: è Sekac, al 49’20’’ a ribadire in rete un appoggio nello slot di Bozon. Al 50’ Conz si infortuna ed è costretto a lasciare spazio a Ciaccio. I leventinesi si spingono in avanti e sfiorano la rete con Pestoni e D’Agostini. Sul finale Fora e compagni hanno l’opportunità di giocare in powerplay (espulso Sekac) e negli ultimi 90’’ Cereda tenta il tutto per tutto richiamando Ciaccio. Il risultato però non cambia.