Trasferta amara per l’Ambrì Piotta a Losanna: in svantaggio di due reti dopo pochi minuti, i leventinesi sfiorano la rimonta ma finisce 3-2. Non basta la prima rete in biancoblù di Moses.

Alla Vaudoise Arena i biancoblù ritrovano Moses e a farne le spese è D’Agostini, mentre sul fronte vodese spiccano le assenze di Frolik e Kenins, entrambi lasciati in tribuna da John Fust. Nei primi cinque minuti di gioco è la confusione a farla da padrone. Al 5’51’’, in powerplay, il Losanna trova il primo vantaggio grazie a una bella deviazione di Sekac. I padroni di casa continuano a spingere e al 7’19’’ arriva il fortunoso raddoppio: l’appoggio al centro di Maillard viene deviato dal pattino di Fohrler e si insacca alle spalle di Ciaccio. La partita dell’estremo difensore finisce qui: Cereda prova a dare la scossa mettendo tra i pali Conz. Il primo vero acuto da parte degli ospiti arriva al 10’ con Moses, mentre i vodesi si rendono pericolosi con Gernat e Sekac. Dal 15’ i leventinesi hanno l’opportunità di giostrare quasi 4’ in superiorità numerica, ma nonostante diverse combinazioni interessanti non trovano la via del gol con l’uomo in più.