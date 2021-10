Ambrì, se il duro lavoro non basta

Deve digerire un weekend in bianco, l’Ambrì Piotta. Alla sconfitta casalinga contro gli ZSC Lions ha infatti fatto seguito quella in casa della capolista Friburgo. La situazione va contestualizzata: i biancoblù sono stati battuti di misura da una delle corazzate dell’hockey svizzero e da una formazione – il Gottéron – che viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Non c’è di che lasciarsi prendere dal panico, ma un pizzico di rammarico in casa leventinese rimane, anche e soprattutto perché entrambe le sfide del weekend si sono sviluppate su binari di un sostanziale equilibrio. «Abbiamo giocato contro la squadra più in forma del momento – ha affermato Luca Cereda al termine della sfida con il Friburgo – ma io di hockey champagne non ne ho visto. Ho visto invece tanta determinazione, tanta fame e tanto...