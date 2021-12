Niente Spengler Cup per l’Ambrì Piotta, finito in quarantena per dieci giorni. Cosa significa, a livello organizzativo e di costi, per il club leventinese? Lo abbiamo chiesto al CEO dell’HCAP Nicola Mona.

Nicola Mona, per l’HCAP cosa comporta questa rinuncia forzata in termini organizzativi?«Come potete immaginare, a sei giorni dall’evento eravamo pronti al 99%. Ora partiranno tutte le comunicazioni, tutti gli annullamenti. Hotel, ristorazione... Ci sono tante cose in ballo. Tanti attori che si erano messi a disposizione e con cui avevamo trovato degli accordi, anche commerciali. Ora vanno interrotti, disdetti. E, laddove è necessario, rimborsati. Non è una situazione piacevole, ma non abbiamo altra scelta».

Gli alberghi non sono a carico della Spengler?«In parte sì. Il torneo mette a disposizione...