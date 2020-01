Niente da fare per l’Ambrì Piotta a Zugo. Ai talentuosi padroni di casa basta qualche buon momento di pressione e una rete per tempo per piegare la tenace resistenza leventinese e imporsi 3-1. I biancoblù hanno concesso pochissimo nei primi 20 minuti, cedendo solo a 12 secondi dalla prima sirena. Nel periodo centrale lo Zugo è ripartito spingendo, trovando il raddoppio, ma Trisconi ha rilanciato le speranze ospiti. Nella terza frazione la squadra di Cereda si è subito creata molte ghiotte occasioni per pareggiare, ma non le ha sfruttate, venendo puntualmente punita dal gol di Klingberg al 46’05’’. Domani alla Valascia arriva il Bienne per un immediato tentativo di riscatto.

Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

L’Ambrì Piotta conquista subito una superiorità numerica e Flynn prova i riflessi di Genoni. I biancoblù ci mettono più energia dell’avversario e non lasciano spazio ai padroni di casa. Manzato resta a lungo inoperoso, mentre all’8’ Müller spreca da pochi passi. Lo Zugo ci prova con un contropiede di Klingberg al 14’, ma dopo un quarto d’ora di gioco i tiri in porta (pochi) sono 5 a 3 per i leventinesi. La gara cambia volto nel finale, con la penalità rimediata da Upshall al 17’33’’. Il power-play dei Tori non colpisce, ma la squadra di Tangens prende fiducia. A 12 secondi dalla prima sirena arriva così la rete in aggiramento di Thorell, con la deviazione sfortunata e decisiva di Flynn. Al 20’ si fa espellere Dal Pian.

Secondo tempo

Lo Zugo non sfrutta il 5 contro 4 iniziale, ma prende ritmo e si fa pericoloso con le incursioni di Thorell e una doppia conclusione di Hofmann: la seconda, al 24’30’’, finisce sul palo. Il 2-0 è nell’aria e infatti arriva al 27’52’’ grazie a un tiro dalla distanza di Morant. Dopo la mezz’ora l’Ambrì Piotta reagisce al meglio. Dapprima ci prova Zwerger, poi Trisconi trova il modo di battere Genoni per l’1-2 al 34’32’’. Lo Zugo risponde con due tiri insidiosi, ma al 35’35’’ è ancora Zwerger a impegnare seriamente il portiere avversario. Nel finale un fallo fischiato a Plastino costringe i compagni a stringere i denti.

Terzo tempo

Nei primi 5 minuti e mezzo della frazione conclusiva l’Ambrì Piotta spinge parecchio e va per quattro volte vicino al pareggio con Müller, Flynn, Sabolic e Zwerger. Lo Zugo risponde al 45’53’’ con un contropiede di Kovar sventato da Manzato. Appena 12 secondi dopo, però, il portiere leventinese si fa infilare da Klingberg per il pesantissimo 3-1. Al 50’ i biancoblù non sfruttano la seconda superiorità numerica della serata, mentre al 55’25’’ è Müller a finire sulla panchina dei cattivi con un 2’+10’ per carica alla balaustra. Nel finale lo Zugo non rischia più nulla, controllando il disco.

