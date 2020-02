Senza pubblico non è vero hockey, ma l’Ambrì Piotta fa comunque del suo meglio intascando tre punti preziosi contro il Davos, battuto 3-0. Tutto fieno in cascina in vista dei girone intermedio dei playout. In uno scenario surreale, i biancoblù prendono in mano la partita all’inizio del periodo centrale, aperto dal gol di Goi e proseguito a suon di occasioni. A meta del terzo tempo Hofer trova l’importante raddoppio, mentre D’Agostini chiude i conti a porta vuota. Bianchi e compagni hanno meritato il successo, facendo un bel regalo soprattutto a quei tifosi rimasti a cantare per tutto l’incontro appena fuori l’ingresso del rettilineo.