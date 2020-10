Ambrì, un’altra sconfitta dopo il sessantesimo

Ancora una sconfitta dopo il sessantesimo per l’Ambrì Piotta, la terza di fila. I biancoblù sono stati battuti dal Losanna per 3-2. Tante, troppe, le occasioni non sfruttate dai biancoblù dopo un primo tempo difficile.

Primo tempo

Dopo un inizio piuttosto tranquillo la partita si anima attorno al quinto minuto di gioco: D’Agostini spara fuori di poco da buona posizione, sulla ripartenza Almond - solo davanti a Ciaccio - si fa ipnotizzare dal portiere biancoblù. Al 9’29’’ Ngoy riceve due minuti di penalità per sgambetto: Flynn sfiora il gol in «shorthand», poi a chiudere tutti i buchi ci pensa Ciaccio. Il Losanna è insomma molto più presente in fase offensiva (21 tiri a 4), mentre davanti i leventinesi faticano a mettere sotto pressione la difesa vodese. Al 13’57’’ Ngoy tira centralmente da ottima posizione.

Secondo tempo

Al 21’40’’ D’Agostini si presenta solo davanti a Boltshauser, ma il suo tentativo è prevedibile. Dal 26’11’’ l’Ambrì Piotta può giocare per 1’09’’ in doppia superiorità numerica: al 27^03’’ Müller - al termine di una rapidissima triangolazione - non perdona. L’inerzia della sfida cambia, i biancoblù pressano di brutto e si conquistano un’altra superiorità numerica, ma una disattenzione permette a Denis Malgin al 31’07’’ di andare a superare Ciaccio con un preciso tiro di polso all’incrocio dei pali. Al 37’24’’ è Zwerger a finire sulla panchina dei cattivi, ma il box-play leventinese regge senza patemi.

Terzo tempo

Il tempo si apre di fatto con un nuovo power-play per l’Ambrì Piotta: l’espulso è Barberio, ma la difesa del Losanna fa buona guardia. Al 52’35’’ Malgin riceve 2+2’: l’occasione è ghiottissima, e Nättinen mette dentro il disco del vantaggio biancoblù al 54’13’’. Ma non è finita qui, perché lo stesso Malgin al 56’29’’ concretizza una veloce ripartenza di Gibbons. All’overtime Boltshauser compie un miracolo su Hächler. Al 62’21’’ va fuori D’Agostini: Bianchi spreca a tu per tu con Boltshauser, sul capovolgimento di fronte Bertschy, al 62’40’’, non perdona. E condanna alla sconfitta l’Ambrì.

