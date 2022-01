Sembra la volta buona. Ventisette giorni dopo l’ultima partita, vinta lo scorso 11 dicembre a Porrentruy, stasera l’Ambrì Piotta tornerà a giocare. Lo farà a Ginevra, nel recupero del match rinviato martedì. È invece saltata la gara casalinga di domani con il Friburgo, finito a sua volta in quarantena.

«Navighiamo a vista, ma c’è tanta voglia di tornare in pista», ci dice Lukas Oehen, preparatore atletico dei leventinesi. Un mese senza gare, con in mezzo una quarantena di squadra, ha stravolto il suo lavoro. Lukas, però, non si lamenta: «Ci piace pianificare tutto, sì, ma di questi tempi non è proprio possibile. All’inizio è stato frustrante, però ci si adatta in fretta. Ieri, quando ho saputo che oggi avremmo giocato a Ginevra, non sono rimasto sorpreso».

Dati confortantiMa come stanno fisicamente...