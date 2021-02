Tornato in pista dopo una lunga quarantena, l’Ambrì Piotta ha strappato un punto al Losanna, a sua volta presentatosi alla Valascia con una lunga lista di assenti post-COVID. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, ai vodesi sono bastati 5 secondi di overtime per trovare il gol-vittoria con l’ex biancoblù Cory Emmerton. Dopo un primo tempo utile per togliersi la ruggine di dosso, a metà del periodo centrale i leventinesi hanno incassato due reti nel giro di 31 secondi, ma hanno poi saputo reagire con tanto carattere e un sorprendente vigore, pareggiando i conti con i gol di Novotny e Flynn.

Primo tempo

La prima frazione concede poco alle emozioni e allo spettacolo. Dopo due minuti di gioco l’Ambrì trova il primo spunto interessante: Boltshauser concede un rimbalzo su tiro di Dal Pian, ma Neuenschwander non ne approfitta. Al 3’09’’ Trisconi viene penalizzato, ma il power-play vodese non trova sbocchi per far male. In pista ci si batte su ogni disco, ma a livello tecnico la partita non riesce a decollare. Gli ospiti provano a sbloccare la gara mettendo pressione su Östlund, sempre attento sugli appoggi dalla distanza e sulle mischie nello slot. Al 14’ tocca ai leventinesi giostrare con un uomo in più: arriva subito una buona chance, ma Flynn non riesce a infilare il disco da pochi passi.

Secondo tempo

I leventinesi vivono diverse buone fasi offensive, sfiorando il vantaggio soprattutto con Pinana al 24’. A passare in vantaggio, al 28’46’’, è allora il Losanna, con un tiro defilato di Bertschy che sorprende colpevolmente Östlund sul primo palo. Passano appena 31 secondi e i vodesi raddoppiano dalla stessa posizione, stavolta con un tiro al volo di Almond. Luca Cereda chiama subito il tiome-out e al 32’ l’Ambrì torna a farsi pericoloso con Zwerger, ben servito da Perlini. Al 36’16’’, negli ultimi frangenti di una superiorità numerica, Novotny in mischia riporta sotto i biancoblù con la rete dell’1-2. Grassi sfiora subito il pareggio, poi si fa espellere insieme a Conacher. In 4 contro 4 i padroni di casa conquistano un altro power-play, nel quale vanno vicinissimi al gol centrando anche un palo con Perlini (38’34’’).

Terzo tempo e overtime

Dopo una manciata di secondi il Losanna va vicinissimo alla terza rete. Al 41’44’’ Müller sbaglia l’impossibile: con la porta spalancata, centra infatti il casco di Boltshauser, tuffatosi in extremis. Al 45’36’’, al termine di un’azione insistita, l’Ambrì Piotta trova il meritato pareggio con un tap-in di Flynn dopo un tentativo di Perlini. I vodesi appaiono sempre più in difficoltà e al 46’03’’ incappano in un cambio scorretto. Con l’uomo in più, però, i leventinesi vanno solo vicini al gol, di nuovo con un tocco di Flynn nello slot. Con il passare dei minuti la spinta dell’Ambrì si affievolisce, ma il Losanna non riesce comunque a prendere in mano la partita. Si va così all’overtime, deciso da Emmerton dopo appena 5 secondi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata