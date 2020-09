Pochi intimi al Motel San Gottardo per la conferenza stampa d’inizio stagione dell’Ambrì Piotta. C’erano il presidente Filippo Lombardi, il direttore generale Nicola Mona, il ds Paolo Duca, l’allenatore Luca Cereda ed Elias Bianchi in rappresentanza dei giocatori. C’era, soprattutto, una notizia importante: «La società ha trovato un accordo con tutti i collaboratori per una riduzione volontaria degli stipendi», ha spiegato Lombardi. «I contratti rivisti sono già stati firmati», ha precisato Duca. I dipendenti hanno rinunciato al 22% della parte del loro salario eccedente gli 84 mila franchi. Una misura che permetterà al club di recuperare un terzo delle perdite provocate dalla pandemia, stimate tra i 2,5 e i 3 milioni di franchi. «Un altro terzo – ha aggiunto Lombardi – cercheremo di compensarlo con donazioni ed aumenti di capitale. Per l’ultimo terzo, ricorreremo a dei prestiti».

«La riduzione degli stipendi è stato un bel gesto, per nulla scontato», ha affermato Duca con la voce rotta dall’emozione: «Abbiamo sempre detto che l’Ambrì è una famiglia. Ne abbiamo avuto la prova e questo ci rende orgogliosi».

Elias Bianchi, da buon capitano, ha portato la tematica nello spogliatoio con Fora e Grassi: «La squadra ha sempre avuto un rapporto onesto e trasparente con la società. All’interno di un gruppo possono esserci visioni diverse, ma le discussioni sono sempre state aperte e condivise. Questo ha permesso a tutti di comprendere la situazione». Come aveva già fatto lo Zugo, ieri anche il Berna ha annunciato dei tagli agli stipendi: del 20% per quelli superiori ai 100 mila franchi, del 10% per gli altri.

Trend interrotto

Quella che inizierà giovedì sarà una stagione atipica: «La affronteremo con coraggio, ma avremo bisogno di comprensione e sostegno», ha ribadito Lombardi. «Da 3 anni e mezzo stiamo risalendo la china. Lo dobbiamo al lavoro della direzione sportiva e dello staff tecnico, a un miglioramento della struttura societaria, ma anche al fatto che presto avremo un nuovo stadio. Il trend è migliorato pure a livello economico: per la prima volta da quando sono presidente, ovvero da 11 anni, abbiamo chiuso la gestione ordinaria con un piccolo utile, prima degli ammortamenti e delle pendenze del passato. Speravamo di continuare così, ma il coronavirus ci ha messo a dura prova».

Regole da seguire

Gianluca Mona ha spiegato i protocolli anti-COVID già illustrati il giorno prima con le autorità cantonali. «Per mantenere l’autorizzazione a giocare davanti a 3.100 persone, ognuno dovrà fare la sua parte e rispettare le regole: igiene personale, distanze sociali e tracciamento attraverso il sistema di Ticketcorner». I posti disponibili si sono esauriti con i soli abbonati, per cui non verranno venduti singoli biglietti. Presto verrà però introdotto il sistema «club sale»: i detentori di una tessera potranno mettere a disposizione il loro posto ogni volta che non potranno assistere a una partita.

Forti emozioni

A Piotta si è parlato anche di sport: «Rimaniamo un club di bassa classifica», ha affermato Luca Cereda. «Prima lo capiremo e lo riconosceremo, prima diventerà un nostro punto forte. Vale per giocatori, staff e dirigenza, ma anche per i tifosi». Così Paolo Duca: «Quest’anno la nostra priorità deve essere la sopravvivenza societaria, più che la competitività sportiva. Saggiamente è stata eliminata la relegazione e questo cambia le dinamiche: toglie preoccupazioni e pressione, ma pure un po’ di sana tensione. Avremo meno pubblico, tutto seduto e con le mascherine: sarà inevitabilmente diverso. Noi cercheremo comunque di lottare ogni sera, ispirando i nostri tifosi. Vorremmo regalare alla Valascia un’ultima stagione di forti emozioni». A tempo debito, come promesso da Lombardi, la vecchia pista verrà comunque salutata come si deve.

Salta la Spengler

Sempre oggi è stata cancellata la Coppa Spengler 2020, alla quale era invitata anche la squadra leventinese: «Capisco bene gli organizzatori, ma ovviamente ci dispiace», ha detto Filippo Lombardi. «L’anno scorso era stato un momento importante per riaffermare l’attaccamento all’Ambrì in tutta la Svizzera. Siamo abbastanza fiduciosi di poter tornare l’anno prossimo».

