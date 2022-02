«C’è qualcosa, che non va, in questo cielo», cantava Vasco Rossi. Nel cielo sopra la Leventina, c’è di sicuro qualcosa che non va. E la batosta subita alla Bossard Arena di Zugo è solo la punta dell’iceberg. Una punta comunque affilata, acuminata, che ti entra nella carne e ti impedisce di valutare la situazione con la giusta oggettività. Certo, i Tori campioni svizzeri sono uno squadrone. Certo, in fondo perdere 1-0 o 10-0 non cambia di molto la sostanza della situazione. E certo, nonostante tutto la matematica non condanna ancora i biancoblù. Ha perso anche il Berna, sabato, e la squadra di Luca Cereda ha ancora a disposizione i due scontri diretti per andare a caccia dell’Orso.

Un trend preoccupante

Basteranno? Non se il trend leventinese continuerà ad ad essere quello delle ultime settimane....