Niente aggancio da primato. Non ancora, perlomeno. Tra poco più di un mese Andres Ambühl avrebbe dovuto disputare il suo 16. Mondiale, raggiungendo così il recordman Mathias Seger. Il 36.enne, attaccante del Davos, resta però ottimista. «Certo, mi è dispiaciuto sapere della cancellazione del torneo in Svizzera» indica in un’intervista rilasciata a Keystone-ATS. Per poi però aggiungere: «Ma è altrettanto evidente che in questo momento vi sono delle cose più importanti dello sport». Detto questo il capitano spera vivamente che nel 2021 i Mondiali possano tenersi comunque nel nostro Paese. «A distanza di un anno presumo che l’euforia per l’appuntamento diventerebbe ancora più grande». Ambühl ha disputato 107 incontri nel quadro dei Campionati mondiali. Una statistica che lo situa al quarto posto assoluto. «Ma quando giochi da così tanto non pensi alle cifre» replica il diretto interessato, a cui mancano 12 match per raggiungere il tedesco Udo Kiessling in cima a questa speciale classifica. All’obiettivo, come detto, il 36.enne però non ci pensa. Così come non si dispera per lo stop precoce alla National League. «Non serva a nulla continuare a pensarci. Le cose non cambierebbero in ogni caso». E ora, con la Svizzera ferma o quasi, come occupa il tempo il capitano del Davos? «Alla fine non è così male prendersi una pausa ogni tanto. Godersi la casa e liquidare le pendenze correnti per le quali non si era mai trovato il tempo necessario. Insomma, la situazione, per quanto preoccupante, mi ha permesso di togliere il piede dal gas. In un certo senso c’è dunque del positivo».