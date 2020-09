Il Lugano si aggiudica anche il secondo derby di pre-campionato superando l’Ambrì Piotta per 5-3. Per lunghi tratti la squadra di Serge Pelletier ha fatto valere la sua classe e la bella intesa dei suoi terzetti, anche di quelli più nuovi, sprecando nel contempo diverse buone occasioni. I ragazzi di Luca Cereda, invece, sono riusciti solo in parte (in particolare nel secondo tempo e nella fase centrale del terzo) a portare in pista la necessaria intensità per contrastare un avversario più talentuoso.

Per entrambe le compagini ticinesi quella di stasera alla Cornèr Arena è stata l’ultima amichevole: i bianconeri ne hanno vinte 8 su 10, comprese le ultime 6; i biancoblù 4 su 11. Le due squadre si ritroveranno di fronte venerdì prossimo, 2 ottobre, per il primo derby “vero” alla Valascia, nella seconda giornata della regular season.

La cronaca del match

Nel primo tempo si vede quasi solo il Lugano, che dà spettacolo, si diverte e strappa applausi convinti ai mille presenti. Lanciato in contropiede da un preciso passaggio di Carr, Kurashev porta in vantaggio i bianconeri all’133’’, presentandosi tutto solo davanti a Ciaccio e segnando con un polsino preciso la sua prima rete con la nuova maglia. Nei primi minuti i padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio, offrendo giocate di classe con i vari Arcobello, Boedker, Fazzini e il già citato Carr. All’8’ l’Ambrì riesce finalmente ad alleggerire la pressione, andando vicino al pareggio con la linea di Müller, Zwerger e Nättinen. Poco dopo, all’8’31’’, è Goi a trovare l’1-1 nello slot. Il Lugano torna ad attaccare con costanza, dapprima sprecando un power-play, poi trovando il 2-1 con un grande tiro al volo di Heed dalla distanza. Anche per il difensore svedese si tratta del primo gol in bianconero.

Il periodo centrale inizia con un duro check di Fischer su Arcobello. L’Ambrì Piotta mostra di essere decisamente più presente rispetto ai primi 20 minuti, mentre il Lugano appare un po’ meno preciso con il disco. Dopo una superiorità numerica mal gestita dai padroni di casa, al 25’58’’ sono i leventinesi a sfruttare al meglio il loro primo power-play per pareggiare i conti con Zwerger: prima di entrare in porta, il disco sbatte sul palo e poi sul corpo di uno sfortunato Zurkirchen. La gara è più equilibrata, con occasioni per Suri, Grassi, Carr e altri due minuti di superiorità numerica biancoblù. Al 32’, poco dopo essere rientrato dal box dei penalizzati, Bürgler si avventa su un rimbalzo e trafigge Ciaccio per il 3-2. Il finale di secondo tempo è tutto bianconero, con Fazzini a realizzare il 4-2 al 36’52’’, direttamente da azione di ingaggio.

Nelle prime fasi del terzo periodo è ancora la brillantissima linea di Carr, Kurashev e Bertaggia a mettere pressione sulla porta leventinese. Al 45’ Cereda chiama il time-out per dare nuove indicazioni ai suoi. La reazione degli ospiti si palesa subito con un paio di robusti interventi alle assi. Al 48’28’’ ecco la bellissima rete del 3-4 ospite, firmata da Rohrbach su perfetto invito di Kneubühler. Un minuto dopo Flynn viene penalizzato per ostruzione e il power-play bianconero ne approfitta per ristabilire immediatamente le distanze con il 5-3 di Kurashev al 50’42’’. Splendido il tiro al volo del giovane attaccante di origini russe, autore quindi di una doppietta. Da segnalare, a quattro minuti dalla terza sirena, uno sfortunato scontro a metà pista tra Nodari e Nättinen, usciti un po’ storditi. La gara si conclude con un'altra superiorità numerica per del Lugano e con l’Ambrì pericoloso in shorthand.

L’appendice dei rigori va all’Ambrì

Come sabato scorso a Biasca, anche il secondo derby amichevole si è concluso con una serie di rigori. Stavolta se l’aggiudica l’Ambrì 3-2. A segno due volte Novotny e D’Agostini per gli ospiti, Kurashev e Lammer per i padroni di casa.

IL TABELLINO

Lugano – Ambrì Piotta 5-3 (2-1, 2-1, 1-1)

Reti: 1’33’’ Kurashev (Carr) 1-0. 8’31’’ 1-0 (Bianchi) 1-1. 14’26’’ Heed (Bertaggia) 2-1. 25’58’’ Zwerger (in 4c5, esp. Chiesa) 2-2. 32’ Bürgler 3-2. 36’52’’ Fazzini (Arcobello) 4-2. 48’28’’ Rohrbach (Kneubühler) 4-3. 50’42’’ Kurashev (Heed, in 5c4, esp. Flynn) 5-3.

Spettatori: 1.000. Arbitri: Dipietro/Hungerbühler; Stuber/Steenstra. Penalità: 2x2’ c. Lugano; 4x2’ c. Ambrì Piotta.

Lugano: Zurkirchen; Heed, Riva; Boedker, Arcobello, Fazzini; Loeffel, Wellinger; Carr, Kurashev, Bertaggia; Chiesa, Nodari, Bürgler, Herburger, Suri; Antonietti, Wolf; Walker, Morini, Lammer; Traber.

Ambrì Piotta: Ciaccio; Ngoy, I. Dotti; D’Agostini, Flynn, Trisconi; Hächler, Fischer; Nättinen, Müller, Zwerger; Fohrler, Pezzullo; Rohrbach, Novotny, Kneubühler; Dal Pian; Grassi, Kostner, Bianchi; Goi.

Note: Lugano senza Sannitz (infortunato) e Romanenghi (in sovrannumero); Ambrì privo di Fora, Pinana, Incir, Horansky e Z. Dotti.

