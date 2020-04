L’Ambrì Piotta ha rinnovato i contratti degli attaccanti Dario Rohrbach e Johnny Kneubühler. L’accordo con Dario Rohrbach prevede la cancellazione dell’opzione a favore della società per la prossima stagione trasformandola in un nuovo accordo biennale, mentre con Johnny Kneubühler è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto sino al termine della stagione 2021-22.



Rohrbach, classe 1998, ha fino ad ora disputato 31 partite con la maglia biancoblù condite da 9 punti (7 gol e 2 assist). Il classe 1996 Kneubühler ha messo a referto 25 punti (10 gol e 15 assist) in 175 partite di National League con le maglie di Losanna e Ambrì Piotta.



Queste le parole di Paolo Duca, direttore sportivo della società leventinese: «Johnny e Dario sono giovani di grande talento, entrambi reduci da una stagione che a tratti ha lasciato intravedere il loro vero potenziale, ma che purtroppo è stata in gran parte compromessa da gravi infortuni. Siamo molto contenti di poter continuare il lavoro intrapreso con loro perché siamo convinti che possano progredire ulteriormente ed assumere ruoli importanti in futuro».