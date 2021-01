È il 48’46’’ della sfida contro il Davos. Il Lugano è sotto di una rete: il tiro a botta sicura di Mark Arcobello si stampa sull’asta. Una questione di centimetri, forse di millimetri. Ed allora il digiuno dell’attaccante americano continua: non segna dal 17 novembre scorso, il centro statunitense, in rete per l’ultima volta contro il Friburgo. Sono trascorse 15 partite da quella sera: tante, troppe per un elemento della sua classe. Non si nasconde, Arcobello, non dice – come tanti usano fare – che al gol non pensa più di tanto. Anzi. «Per un attaccante come me restare così a lungo senza segnare non è evidente. È frustrante vedere che il disco non ne vuole sapere di entrare in questo periodo. Lo ammetto: ci penso parecchio, sia sul ghiaccio che fuori. Forse in questo momento mi sto mettendo...