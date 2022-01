Una sfida interminabile per un Lugano dai due volti. Prima lezioso, inconcludente e distratto, poi pieno di energia e costantemente all’attacco. Alla fine, per la squadra di McSorley, restano due punti importanti e meritati, conquistati ai rigori e in rimonta contro un Berna rimaneggiato e in piena crisi di risultati.

I bianconeri hanno impiegato 35 minuti per trovare il giusto ritmo e prendere d’assalto la porta dell’eccellente Wüthrich. C’è voluto il gol di Fazzini, valso l’1-2, per indicare la via e dare i giusti impulsi. Per festeggiare il pareggio, dopo una miriade di occasioni sprecate, si è dovuto attendere il 55’, quando Thürkauf ha segnato il 2-2. Una rete inizialmente annullata dagli arbitri per invasione d’area, ma convalidata dopo l’analisi video. Carr, infatti, era stato spinto...