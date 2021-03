Hanno organizzato le cose in grande per il ritorno di Mark Arcobello nella capitale. Non una semplice partita da ex, ma un intero weekend. Il Berna, infatti, ospiterà due volte il Lugano in meno di 24 ore: stasera alle 19.45, domani alle 15.45. «Mi sembra impossibile di aver dovuto attendere fino al 20 marzo per rivedere la mia vecchia pista», ci dice il topscorer bianconero, fin qui autore di 11 gol e 29 assist in 43 partite. «L’assenza del pubblico toglierà un po’ di sapore a questo comeback, ma saranno comunque due sfide emozionanti. Al termine della scorsa stagione avevo già vissuto la triste esperienza della PostFinance Arena vuota. Senza il famoso muro umano non è la stessa cosa, ma ci siamo abituati. La cosa più importante sarà la nostra prestazione: vogliamo vincere le due gare e tornare...