Dopo aver fatto le fortune del Berna, oggi la classe di Mark Arcobello illumina la Cornèr Arena. Gli sono bastate poche partite per integrarsi totalmente nella nuova realtà ticinese. Schivo e modesto, ma con le idee ben chiare, l’attaccante americano di origini italiane si confida in una lunga chiacchierata.

Da Berna a Lugano: un nuovo stile di vita, un’altra cultura, una lingua diversa: come si trova in Ticino Mark Arcobello?

«Per ora io e la mia famiglia ci sentiamo piuttosto bene. Purtroppo stiamo vivendo un anno davvero difficile a causa della pandemia di coronavirus e quindi non abbiamo ancora avuto l’opportunità di visitare e scoprire questa magnifica regione. Lugano è molto diversa da Berna, direi in tutto, ma ci piace molto lo stile di vita ticinese. Mi auguro come tutti che questo...