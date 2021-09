Bianconeri e biancoblù si sono riavvicinati in vista del primo derby stagionale, in programma domani sera alla Gottardo Arena: Lugano sesto con 14 punti in 9 partite (media di 1,556), Ambrì Piotta ottavo con 11 in 8 (1,375). Le due ticinesi, però, hanno vissuto dinamiche diverse in questo primo scorcio di stagione. La squadra di McSorley ha alternato regolarmente vittorie e sconfitte, con una sola serie di due successi (Ginevra e Zugo) e mai due battute d’arresto filate. Quella di Luca Cereda, invece, ha avuto continuità, nel bene e nel male: dopo tre vittorie, ecco quattro sconfitte. Martedì i leventinesi sono tornati a sorridere con il Bienne, mentre il Lugano è caduto a Friburgo. Con l’aiuto delle statistiche, analizziamo la sfida che verrà.

L’HCL vede meglio la portaIn attacco, il Lugano...