È finito ai rigori, come la finale iridata di tre anni fa. È finito ai quarti di finale dopo aver subito il gol del pareggio all’ultimo respiro, come nel 2019 con il Canada. È finito contro la Germania, come ai Giochi del 2018. Praticamente un riassunto delle nostre più recenti mazzate. «Vincevamo 2-0 e abbiamo avuto alcune buone occasioni per chiuderla», prosegue Hofmann, il nostro topscorer a Riga con 6 gol e 2 assist. «Non è stata la nostra gara migliore, ma abbiamo lottato e siamo riusciti ad indirizzarla a nostro favore. Poi abbiamo permesso alla Germania di fare il suo gioco, invece di continuare a metterle pressione. Peccato, abbiamo perso una grande occasione».

La difesa non basta

Sì, la Svizzera aveva messo le mani sulla qualificazione alle semifinali. Nonostante un’entrata in materia complicata, con i tedeschi aggressivi e ben organizzati in zona neutra, i rossocrociati sono pazientemente riusciti a passare in vantaggio al 15’ con Untersander, imbeccato da Alatalo. Un’altra bella triangolazione, in un periodo centrale fin lì gestito bene (a parte i 100 secondi sprecati in 5 contro 3), ha permesso ad Herzog di raddoppiare al 33’26’’. Quattro minuti dopo, però, la luce si è spenta. Propiziato da un errore di Siegenthaler, il 2-1 di Kuhnhackl ha ridato fiato ai tedeschi, mentre la selezione elvetica si è fatta sempre più passiva fino al 2-2 di Gewanke, segnato in 6 contro 5 a 44 secondi dalla terza sirena. «Sapevamo che loro nel terzo tempo avrebbero spinto», spiega capitan Diaz. «Ci siamo difesi bene, li abbiamo sempre tenuti all’esterno senza concedere vere occasioni. Prendere un gol così, con un rimbalzo sfortunato, fa molto male. Nell’overtime (10’ in 3 contro 3, ndr.) ci sono state delle chance sui due fronti, poi è finita come sappiamo. I rigori sono sempre una sfida 50 e 50».