Il Lugano si presenta sul ghiaccio della Cornèr Arena dopo la sconfitta subita venerdì sera all’Hallenstadion contro lo Zurigo. Con soli due stranieri di movimento, i bianconeri affrontano il Berna che ieri era stato battuto alla PostFinance Arena dal Bienne all’overtime.

Primo tempo

Pronti, partenza, via e il Lugano si fa subito pericoloso dalle parti di Manzato con Giovanni Morini, che però fallisce da breve distanza. Sono i bianconeri a farsi preferire durante la messa in moto, ma poi i bernesi per un breve periodo si installano dalle parti di Fatton, senza riuscire a centrare l’obiettivo. La partita è nervosa, gli uomini di McSorley però riescono a controllare il gioco e al 14’ passano in vantaggio con Luca Fazzini che sorprende Manzato con un tiro calibrato. Successivamente sia il Lugano sia il Berna, in particolare con Thürkauf e Moser avrebbero alcune occasioni per realizzare. Il risultato tuttavia non cambia e i giocatori rientrano nei rispettivi spogliatoi per la prima pausa.

Secondo tempo

Passa poco più di un minuto e il bianconero Matteo Nodari si fa spedire sulla panchina dei penalizzati per aver sgambettato un avversario. In power-play gli “orsi” trovano il pareggio con Jeremy Gerber, ben assistito da capitan Simon Moser un minuto più tardi. Terminata la penalità di Nodari e Mikkel Boedker a finire tra le maglie degli arbitri, fortunatamente questa volta il Berna non ne approfitta e i luganesi, poco dopo il rientro sul ghiaccio del danese, Alessio Bertaggia si fa trovare pronto davanti a Manzato e insacca per il 2-1 al 26’. Poi, molte occasioni e molte penalità da una parte e dall’altra, nessuna delle quali sfruttata da entrambe le squadre.

Terzo tempo

Quello che non ci mette in precisione, il Lugano lo fa con l’impegno. L’inizio della terza frazione non è molto vivace, ma le due squadre sul ghiaccio cercano di evitare errori che potrebbero costare caro. Tra il 44’ e il 46’ il Lugano sopravvive al power-play bernese, frutto dell’espulsione di Matteo Nodari. Il tiro più pericoloso, quello di Scherwey, non trova soddisfazione. Il gioco aumenta in velocità e gli arbitri lasciano correre, quando invece dovrebbero sanzionare, in particolare un fallo su Thürkauf attorno al 51’. Poi, improvvisamente Walker tira un disco che si stampa sul ferro che fa un rumore impressionante ma che non rende in termini di sostanza. Il piccolo vantaggio di una sola rete viene difeso con le unghie e con i denti dal Lugano, che non fa sconti e si mostra molto generoso. Herburger ha sul bastone un’occasione che potrebbe chiudere il discorso ma l’austriaco dovrà attendere ancora prima di festeggiare la prima rete in questa stagione. A 3’ dal termine Walker ha una clamorosa possibilità, così come poco dopo Daugavins, senza che il risultato cambi. Poco dopo Elia Riva va sulla panchina dei cattivi e – dopo il time out chiesto da Lundskog – parte il power-play degli ospiti. Esce Manzato e Walker toglie le castagne dal fuoco a un minuto e mezzo dal termine della partita segnando a porta vuota.

IL TABELLINO

Lugano – Berna 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Reti: 13’41’’ Fazzini 1-0. 22’41’’ J. Gerber (Moser, in 4c5, esp. Nodari) 1-1. 26’16’’ Bertaggia (Riva) 2-1. 58’30’’ Walker (a porta vuota) 3-1.

Spettatori: 5.206.

Arbitri: Wiegand/Hungerbühler (Progin/Duarte).

Penalità: 7x2’ + 1x10’ (Müller) c. Lugano; 4x2’ c. Berna.

Lugano: Fatton; Müller, Nodari; Walker, Arcobello, Fazzini; Alatalo, Riva; Boedker, Herburger, Morini; Chiesa, Guerra; Bertaggia, Thürkauf, Stoffel; Traber, Wolf; Vedova, Cortiana, Chiquet.

Berna: Manzato; Andersson, B. Gerber; Conacher, Jeffrey, Scherwey; Untersander, Henauer; Kast, Kahun, Moser; Thiry, C. Gerber; Fahrni, Daugavins; J. Gerber; Pinana; Schiaroni, Neunschwander; Bader; Berger.

Note: Lugano senza Carr, Haussener, Josephs, Loeffel (infortunati) e Tschumi (sospeso); Berna privo di Praplan. Dal 58’10’’ Berna senza portiere.

GLI ALTRI RISULTATI

Ajoie – Ginevra d.r. 3-4. Bienne – Langnau 1-4. Friburgo – ZSC Lions 1-0. Rapperswil – Zugo 3-1. Oggi 15.45 Ambrì Piotta – Davos.

LA CLASSIFICA

1. BieNNE 9/22. 2. ZugO 9/18. 3. ZSC Lions 7/14. 4. Lugano 8/14. 5. Friburgo Gottéron 8/14. 6. Rapperswil-Jona Lakers 8/12. 7. Davos 6/10. 8. SCL Tigers 8/9. 9. Ambrì Piotta 6/8. 10. Ginevra Servette 8/8. 11. Berna 8/7. 12. Ajoie 7/6. 13. Losanna 6/5.

©CdT.ch - Riproduzione riservata