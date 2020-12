«Aver vinto tre derby su tre è una gran bella cosa, ma dovremo essere pronti per il prossimo». Serge Pelletier guarda già avanti. Molto avanti. Noi lo riportiamo indietro, alla sfida di ieri sera e al gol-vittoria di Tim Heed, già decisivo in tre overtime: «È stato bravo, ma è proprio quello che ci aspettiamo da lui». Lo sguardo del coach si allarga sulla prestazione di tutta la squadra: «C’è ancora un po’ di ruggine. E abbiamo anche poca energia. Si vede che manchiamo di dinamismo in alcuni frangenti e i due giorni di riposo per Natale arrivano al momento giusto. Potremo ricaricare le batterie in vista delle sfide di domenica a Davos e lunedì a Rapperswil. Detto questo, dopo la lunga quarantena abbiamo vinto due partite su tre, entrambe al supplementare. Non era scontato, avevamo pochi allenamenti nelle gambe e tanti giocatori reduci da una malattia abbastanza tosta. Il bilancio non è affatto male, possiamo essere soddisfatti».

«Vedremo di fare un bel regalo a Heed per il punto extra che ci ha assicurato con il suo gol», scherza Julian Walker. «Credo che alla fine la vittoria sia meritata. Non è un segreto: l’Ambrì è un osso duro. I biancoblù giocano un hockey aggressivo e sono sempre dappertutto. Affrontarli è pesante, se vuoi batterli devi portare in pista la stessa intensità. Alla fine sono i piccoli dettagli a fare la differenza e forse stasera siamo anche stati la squadra più fortunata». Il numero 91 è contento di poter tornare in pista subito dopo Natale: «E chi li vuole cinque giorni liberi? Battute a parte, per noi è importante giocare e recuperare terreno dopo tanti rinvii. Dobbiamo essere grati di poter giocare a hockey. In un periodo storico come questo, potremmo dovercela vedere con uno scenario ben diverso. E poi giocando già il 27 dicembre mangeremo meno biscotti. Tutto di guadagnato per la nostra linea». Finale con Alessio Bertaggia: «Il segreto degli overtime? Mettere subito in pista Heed. Scherzi a parte, siamo felici di avercela fatta. Vincere un derby è sempre bello, farlo a Natale ancora di più. Sono fiero della squadra, abbiamo risposto bene dopo il ko di Zugo. Io non penso che siamo ancora imballati. In pista c’era pur sempre un valido avversario».