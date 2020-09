Bertaggia: «Bisogna puntare in alto, persino al primo posto»

Il Lugano inizierà il campionato senza un capitano fisso, procedendo a rotazione. In molti vedevano in Alessio Bertaggia il candidato ideale: cresciuto nel club, il 27.enne figlio d’arte è nel pieno della sua maturità sportiva e ha ormai un ruolo fondamentale. Lo abbiamo intervistato.

Alessio, come avete accolto la decisione di non nominare – per ora – un capitano stabile?«Per lo staff è la soluzione migliore e noi giocatori la appoggiamo totalmente. Avanti così, poi si vedrà. Come avevo già detto subito dopo la prima gara amichevole, da me giocata con la C sul petto, è importante che tutti si assumano delle responsabilità a livello di leadership. Per completare un puzzle servono tutti i pezzi».

Hnat Domenichelli punta ad un posto tra le prime 4 del campionato. È un obiettivo realistico?«Come...