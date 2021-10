C’erano anche l’allenatore della selezione elvetica Patrick Fischer e il direttore delle squadre nazionali Lars Weibel, ad assistere all’allenamento del Lugano. Insieme, 22 anni fa, conquistavano il quinto titolo nella storia del club bianconero al termine della finale tutta ticinese contro l’Ambrì Piotta. Chissà se c’è anche Alessio Bertaggia, tra i candidati a una maglia rossocrociata nella stagione olimpica. È troppo presto per dirlo. L’attaccante bianconero – dopo aver saltato tre partite a causa di una leggera commozione cerebrale – ha subito ritrovato buone sensazioni. «Sto bene – ci dice – e per fortuna la pausa forzata è durata solo una decina di giorni. Ho ripreso da dove mi ero fermato, insomma. D’altra parte ho bene in testa il lavoro che devo svolgere per aiutare la squadra e questo...