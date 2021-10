Festa grande in pista e negli spogliatoi dell’Ambrì Piotta. Il popolo biancoblù aveva bisogno di questa vittoria e di porre fine a una lunghissima serie di sconfitte contro il più acerrimo dei rivali, come ci conferma Elias Bianchi: «È stata una liberazione, non posso negarlo, anche se io l’anno scorso non ho potuto giocare per via dell’infortunio e forse percepivo meno degli altri questa situazione particolare». Lo striscione esposto dalla Curva prima del match era chiarissimo: «Devi vincere». Un invito che la squadra ha colto, seppur in extremis: «Volevamo imporci a tutti i costi, soprattutto dopo i primi due derby stagionali persi nel giro di pochi giorni. Credo che ci siamo meritati i tre punti, ma alla fine poteva andare da entrambe le parti. Basti dire che abbiamo pareggiato sfruttando...