Archiviati i primi quattro turni di Champions, stasera il Lugano si tuffa nel nuovo campionato. Dall’ultima partita degli scorsi playoff sono cambiate tante cose, ma la stagione riparte dallo stesso punto: alla Cornèr Arena contro il Rapperswil. Di questo e altro abbiamo parlato con Mikkel Boedker.

Mercoledì 21 aprile 2021, gara-5 dei quarti di finale. Al 17’ del secondo tempo supplementare, Gian-Marco Wetter mette fine alla stagione del Lugano. Mikkel Boedker osserva la disfatta dagli spalti deserti della Cornèr Arena. Protagonista mancato dei playoff, con zero punti in quattro partite, l’attaccante danese è stato escluso per far posto a Troy Josephs. Una bocciatura che il numero 89 vuole mettersi alle spalle: «Anche per me comincia un nuovo capitolo e iniziare contro i Lakers ci darà una motivazione...