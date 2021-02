Sesta vittoria consecutiva per un solido Lugano. In una sfida combattuta ed equilibrata, i bianconeri hanno superato il Bienne 4-1 con doppietta di Boedker e una rete a testa per Nodari e Sannitz.

Primo tempo

Parte meglio il Bienne, costantemente in controllo del disco, ma la difesa bianconera si chiude bene e per il primo intervento di Schlegel bisogna attendere fino al 3’30’’. Il Lugano, dal canto suo, impiega ben 7’45’’ – e un intero power-play – per trovare un tiro in porta. Sprecata malamente la prima superiorità numerica, al 9’ i bianconeri vivono finalmente una buona fase offensiva grazie al lavoro di Haussener, Sannitz e Zangger: il terzetto crea scompiglio davanti a van Pottelberghe e conquista altri due preziosi minuti in 5 contro 4. Anche questi, però, vengono trascorrono senza veri acuti. Al 14’ tocca al Bienne giostrare con un uomo in più: i seeländer non ne approfittano, ma sfruttano l’occasione per riprendere in mano il gioco. Di grosse occasioni, però, non se ne vedono.

Secondo tempo

Il Lugano è subito pericoloso, dapprima con un tiro ravvicinato di Arcobello, poi, al 21’, con una ghiottissima occasione per Boedker. Il Bienne risponde con una fase di possesso tanto lunga, quanto inconcludente. I seeländer però insistono e al 26’44’’ colpiscono un clamoroso palo con Brunner, che sbaglia incredibilmente a porta vuota con un diagonale ravvicinatissimo. I bianconeri sono in grossa difficolta e sempre in ritardo, ad immagine del fallo di Sannitz al 28’50’’. Invece di soccombere, però, al 30’38’’ la squadra di Pelletier passa in vantaggio con una rete in shorthand di Boedker, servito in contropiede da Bertaggia. Nel cambio successivo gli ospiti si fanno nuovamente minacciosi, ma è ancora il palo a salvare Schlegel si tiro di Kessler. Il Bienne prova a spingere, ma negli ultimi 3 minuti si fa preferire la squadra di casa, di nuovo vicina al gol con Arcobello e l’onnipresente Boedker.

Terzo tempo

Dopo un minuto, Wellinger sbaglia l’impostazione servendo un avversario, ma Schlegel rimedia con un po’ di fortuna. La dea bendata aiuta nuovamente il Lugano al 46’13’’, quando Künzle colpisce l’asta. Subito dopo, nella confusione, Brunner colpisce Haussener al volto con una bastonata rimediando 4’ di penalità. Il power-play bianconero, però, spreca tutto senza mai riuscire ad installarsi nel terzo. Al 52’43’’ tocca al Bienne giostrare con un uomo in più dopo un’ingenuità di Bertaggia, che nel tentativo di alleggerire spara il disco in tribuna. I bianconeri superano la situazione critica con carattere e al 55’36’’ trovano il raddoppio con un tiro all’incrocio di Nodari, servito in transizione da Arcobello. Al 57’09’’ la storia si ripete, con Loeffel a spedire il puck sugli spalti e a finire sulla panchina dei cattivi. Con van Pottelberghe appena uscito dai pali, però, arriva il 3-0 di Sannitz, alla sua prima rete stagionale. Lo shutout di Schlegel sfuma al 58’16’’, con il 3-1 di Brunner in superiorità numerica. Al 58’45’’ Leuenberger richiama di nuovo il portiere, poi chiama il time-out. A porta vuota, Boedker firma la doppietta al 59’53’’ per il definitivo 4-1.

