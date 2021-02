Si scrive «hygge», si pronuncia «hüge». Più o meno. È difficile da dire, ancor più da tradurre. Non è solo una parola cara ai danesi, ma un concetto tutto loro. Uno stile di vita, un’atmosfera. «Sostanzialmente significa stare bene e in serenità con i propri amici o con i propri cari», ci spiega Mikkel Boedker, nativo di Broendby. Sempre più prezioso per la squadra bianconera, sempre più a suo agio sulle piste svizzere, l’attaccante numero 89 ha trovato il suo «hygge» anche a Lugano. Lo ha confermato la doppietta di oggi, con la quale ha aperto e chiuso la sfida vinta 4-1 contro il Bienne, valsa il sesto successo di fila. «Qui ho tutto ciò che mi occorre per stare bene: mia moglie, il mio cane, una bella città, la mia squadra. L’importante è non rilassarsi troppo sul ghiaccio. In partita l’hygge...