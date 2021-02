I bianconeri, al termine di una sfida poco entusiasmante ma giocata solidamente in fase difensiva, si impongono sull’ostico ghiaccio di Losanna per 3-2 all’overtime. Decide Boedker dopo appena 13’’. Rispetto alla sfida con lo Zugo di lunedì, i bianconeri ritrovano Zurkirchen tra i pali. Sul fronte vodese, invece, ritorna il duo Malgin-Gibbons (entrambi hanno dovuto pazientare a causa del Covid) mentre è ancora out per infortunio Barberio.

Il primo pericolo per gli uomini di Pelletier arriva dopo 2’, ma il giovane Krakauskas tira a lato. Passano due minuti e i vodesi passano in vantaggio – al 4’25’’ - grazie a una conclusione non irresistibile di Aurélien Marti che supera Zurkirchen. I bianconeri si difendono bene, fanno un eccellente lavoro in boxplay, ma solo con la prima linea si fanno vedere dalle parti di Stephan: Arcobello al 12’ e Bürgler al 15’ sfiorano il pareggio, mentre sull’altro fronte è un’involontaria deviazione di pattino di Heed a impensierire l’estremo difensore bianconero. Nell’ultimo minuto i padroni di casa alzano il ritmo alla ricerca del raddoppio.

In un secondo tempo particolarmente confuso, è Malgin il primo a rendersi pericoloso. Poi i bianconeri reggono ancora con l’uomo in meno e nel primo powerplay di serata vanno in rete già dopo 13’’: è Loeffel – grazie anche al lavoro di Lajunen davanti alla porta - a superare Stephan al 27’. In seguito, quasi con la stessa dinamica, si liberano al tiro da posizione interessante Suri, Lajunen e poi Haussener, con il giovane numero 14 che al 36’44 scheggia l’asta. Al 48’ boedker non riesce a controllare un disco interessante e sul ribaltamento di fronte Malgin trova il nuovo gol del vantaggio. Ottima la reazione ospite: solo 11’’ dopo è Suri a freddare Stephan per il 2-2.

Le due squadre vogliono rischiare il meno possibile e le occasioni arrivano con il contagocce, anche se sono i padroni di casa a provarci maggiormente. I bianconeri, sempre solidi in retroguardia, si fanno invece vedere raramente dalle parti dell’estremo difensore vodese e si limitano a difendere con attenzione grazie all’ottima – e impiegatissima - coppia di difesa Heed-Wellinger. Ai supplementari i padroni di casa provano subito a sorprendere la retroguardia bianconera, ma sul ribaltamento di fronte è Boedker a fulminare Stephan con un gran tiro dopo appena 13’’.

IL TABELLINO

Losanna-Lugano 2-3 (d.s. 1-0, 1-2, 0-0, 0-1)

Reti: 4’25’’ Marti (Emmerton-Bertschy) 1-0; 26’51’’ Loeffel (Herburger-Bürgler, esp. Bozon) 1-1; 37’42’’ Malgin (Gibbons-Kenins) 2-1; 37’53’’ Suri (Lajunen) 2-2; 60’13’’ Boedker (Arcobello-Heed) 2-3.

Arbitri: Lemelin e Nikolic (Gnemmi e Progin).

Penalità: 2x2’ contro Losanna; 6x2’ + 1x10’ (Traber) c. Lugano.

Losanna: Stephan; Marti, Genazzi; Kenins, Malgin, Gibbons; Frick, Heldner; Bozon, Emmerton, Bertschy; Grossmann, Roth; Hudon, Jooris, Krakauskas; Krueger; Douay, Froidevaux, Schneeberger; Mémeteau.

Lugano: Zurkirchen; Wellinger, Heed; Boedker, Arcobello, Bürgler; Chiesa, Loeffel; Suri, Lajunen, Walker; Wolf, Nodari; Bertaggia, Herburger, Fazzini; Antonietti; Haussener, Sannitz, Lammer; Traber.

Note: Losanna senza Maillard, Jäger, Barberio e Antonietti (infortunati). Lugano s. Morini, Riva e Zangger (inf.).

