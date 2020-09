Bianconeri impegnati al Lerchenfeld di San Gallo in un’altra amichevole pre-campionato contro il Rapperswil. Il capitano di giornata è Romain Loeffel. Per gli uomini di Serge Pelletier un ulteriore test importante per preparare al meglio una stagione che hanno intenzione di vivere da protagonisti.

Reti: 16’23’’ Ness (in 4c5!) 1-0. 20’33’’ Fazzini (Arcobello) 1-1. 38’55’’ Lammer 1-2. 53’26’’ Rowe (Cervenka), in 5c4, esp. Arcobello) 2-2. 56’05’’Eggenberger (in 4c5!) 3-2.59’59’’ Arcobello (Fazzini, in 4c5, esp. Cervenka) 3-3. 63’54’’ Boedker (Loeffel) 3-4.