Arrivano gli auguri di buone feste anche dalla Valascia. La squadra biancoblù si è riunita in pista per dedicare una simpatica canzone di Natale ai tifosi. I giocatori aprono con un po’ di autoironia: «E anche se a cantare non siamo migliorati vi portiamo un po’ di gioia». Elogiano poi alcuni emblemi della squadra come il geyser sound iniziato dall’infortunato Novotny, che ha fatto furore sui social e rimane un rito di fine partita.