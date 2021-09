È uno dei due assistenti di Chris McSorley, Patrice Bosch. È stato proprio il coach canadese a volerlo al suo fianco alla Cornèr Arena. Ma forse non tutti sanno che a Lugano il canadese – che possiede pure il passaporto svizzero – c’era già stato 30 anni fa. Da giocatore, alla corte di un certo John Slettvoll.

A volte ritornano, anche dopo molto tempo. Come Patrice Bosch, il 49.enne canadese che Chris McSorley ha strappato agli U20 Elit del Ginevra Servette per promuoverlo a suo assistente. Correva la stagione 1991-1992 e un ragazzo con la testa piena di sogni sbarcò giovanissimo in Ticino per giocare con gli Juniores bianconeri. Prima di effettuare – due anni più tardi il salto in prima squadra. Le statistiche ufficiali parlano di otto presenze con il Lugano di Igor Larionov, Brian Propp,...