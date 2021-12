È già finita l’avventura di Brandon Kozun in biancoblù. L’Ambrì Piotta ha infatti comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con l’attaccante canadese, che si è già accordato con il Lokomotiv Jaroslavl in KHL. Durante la sua permanenza in Leventina, Kozun ha collezionato 24 presenze mettendo a referto soltanto 3 gol (nelle prime due giornate di campionato) e 6 assist.

«Le cose non hanno funzionato come avremmo voluto noi e come avrebbe voluto lui», ci dice il direttore sportivo Paolo Duca. «Abbiamo provato in più modi a sbloccarlo. Ci ha provato lo staff tecnico, ci ha provato la dirigenza e ci ha provato lo stesso giocatore. Sul piano dell’attitudine, non ho nulla da rimproverargli. Però, per diverse ragioni, la situazione non è più migliorata e stava diventando sempre più negativa. Insieme abbiamo convenuto che la soluzione migliore, per entrambi, fosse quella di proseguire su strade separate».

Duca parla di «diverse ragioni». Quali? «Penso che abbia influito anche l’infortunio che Brandon ha subito in ottobre. Gli è costato qualcosa sul piano della fiducia. Ha continuato a giocare nonostante fosse ferito, non potendo performare al meglio. Più passavano le partite, più la sua sterilità offensiva si è fatta pesante. Kozun voleva dare il suo contributo, sentiva la responsabilità. Purtroppo, non è riuscito a sbloccarsi. Io resto convinto che avesse le qualità necessarie per imporsi in Svizzera: pattinaggio, visione di gioco, un buon tiro che però usa troppo poco. Si è focalizzato su ciò che non andava bene, ha avuto poca pazienza. Peccato».

L’Ambrì Piotta dispone ora di quattro stranieri. Ne arriverà un quinto? «Le discussioni con Kozun erano in ballo già da alcune settimane e nel frattempo ci siamo già guardati in giro. Gli ultimi avvenimenti legati al coronavirus e alla mancata partecipazione alla Spengler, però, hanno rallentato tutto. Vogliamo prenderci ancora un paio di settimane. Se troveremo il giocatore giusto alle condizioni giuste, lo ingaggeremo».

L’Ambrì aveva previsto di schierare l’attaccante statunitense Bobby Ryan alla Spengler. L’ex NHL, invece, giocherà il torneo grigionese con la Bern Selection. Potrà tornare d’attualità per il dopo-Kozun? «Non lo so», conclude Duca. «Lui ci teneva a giocare la Spengler e per questo si è proposto all’Ambrì. Ora lasciamogli giocare il torneo, poi vedremo. Ripeto, dateci ancora un paio di settimane».

