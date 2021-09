McMillan, che all’occorrenza può anche giocare al centro, nelle ultime cinque stagioni ha militato in KHL collezionando un totale di 239 presenze (51 gol e 52 assist) con le maglie del Medvescak Zagabria, del Torpedo Nizhny Novogorod, della Dinamo Riga, dell’Avagard Omsk e del Neftekhimik Nizhnekamsk. Classe 1990, 180 cm per 86 chilogrammi, McMillan era stato draftato al terzo giro dagli Anaheim Ducks. Oltreoceano ha disputato 178 presenze (39 punti, 16 gol e 23 assist) in NHL con le maglie di Anaheim, Arizona e Vancouver cui bisogna aggiungere 167 presenze in AHL condite da 36 gol e 41 assist. Nel 2017 McMillan ha disputato anche una Coppa Spengler con la maglia della Dinamo Riga.