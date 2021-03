A Brendan Perlini, la sconfitta incassata nel suo primo derby ticinese non va giù. Protagonista sia in positivo - molto attivo in fase offensiva -, sia in negativo - da una sua penalità è nato l’1-0 del Lugano -, l’anglo-canadese non ha usato giri di parole al termine del confronto: «Così non si vincono le partite, non abbiamo lavorato abbastanza. Siamo partiti nuovamente a rilento e abbiamo concesso troppo spazio al Lugano, commettendo errori un po’ stupidi. Se sommi questi aspetti agli errori commessi sotto porta quando finalmente siamo riusciti a crearci delle occasioni, ecco che il quadro completo è subito fatto».

A penalizzare maggiormente i biancoblù è stato il rendimento in power-play, con i leventinesi che con l’uomo in più sul ghiaccio hanno davvero faticato a mettere in difficoltà...