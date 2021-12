Quasi dieci anni fa, nel gennaio del 2012, Brett McLean abbandonò l’idea di tornare a giocare in NHL firmando con il Lugano. Ora, in qualità di assistente allenatore dei Minnesota Wild, è di nuovo protagonista nel campionato più bello del mondo. L’ex attaccante canadese ci racconta la sua nuova vita.

Brett, allenare è sempre stato un tuo obiettivo?«Ad essere onesto, no. Da giocatore non ho mai pensato a questa opzione. Dopo aver lasciato il Lugano, nel 2015, ho giocato due stagioni in Austria, a Linz. Poi, nel 2017, ho smesso. Volevo qualcosa di nuovo. Un amico mi ha proposto un ruolo da vice allenatore in Iowa, nel farm team dei Minnesota Wild. Appena ho iniziato a valutare la sua offerta, ho sentito il fuoco nelle vene e ho capito che volevo assolutamente accettare la sfida. Amo ogni aspetto...