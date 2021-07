L’attaccante statunitense Brian Flynn lascia la National League dopo una stagione con lo Zugo e due con l’Ambri-Piotta. Il 33.enne ha firmato un contratto two-way con i New Jersey Devils, la squadra dei giocatori svizzeri Nico Hischier e Jonas Siegenthaler. La scorsa stagione ha giocato 50 partite per i leventinesi, segnando 34 punti (9 gol e 25 assist).

Flynn aveva giocato in NHL per i Buffalo Sabres e i Montreal Canadiens prima di arrivare in Svizzera.